Автоэксперт объяснил, какие машины чаще останавливают сотрудники ГИБДД Автоэксперт Хайцеэр: ГИБДД чаще останавливает машины с «красивыми» номерами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД обращают больше внимания на обладателей «красивого» госномера, рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза», автоэксперт Ян Хайцеэр. По этому признаку инспекторы оценивают платежеспособность водителя, пояснил эксперт. Также больше внимания к себе привлекают машины, которые чаще всего угоняют — среди таких очень много дешевых авто, таких как ВАЗы и отечественная Lada.

Если проходит рейд и на дороге стоит инспектор ГИБДД, ему неинтересны автомобили без «красивых» или «блатных» номеров. Очень часто машины с такими госномерами останавливают, поскольку они привлекают внимание. И, наверняка, владелец более платежеспособный, — объяснил Хайцеэр.

Сотрудники ГИБДД редко останавливают машины с чистым кузовом, тонировкой по ГОСТу и без явных изменений в конструкции, которые можно увидеть невооруженным глазом. Инспекторам также менее интересны малолитражные авто. Кроме того, сотрудники ДПС реже останавливают женщин, рассказал специалист.

Автоэксперт Валерий Солдунов ранее заявил, что зимой трассы начнут покрывать реагентами, которые могут повредить днище автомобиля и его покраску. По его словам, чтобы избежать проблем, следует покрывать уязвимые элементы авто особыми защитными покрытиями. Также специалист рекомендует зимой оставлять машину в помещении, чтобы она успевала высохнуть до следующей поездки по городу