Автоэксперт назвал главный навык, недостающий начинающим водителям Автоэксперт Хайцеэр: для начинающих водителей главное — научиться контролировать маневр

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главным навыком для начинающих водителей является контролируемый маневр, рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Эксперт отметил, что подобные умения помогут сразу отреагировать на внезапное препятствие на дороге.

Начинающим водителям порекомендовал бы пройти дополнительное обучение в школу активного вождения, не люблю говорить «экстремального вождения». Вас не готовят в раллисты, вас научат уверенно владеть машиной, чувствовать его до последней косточки. Большинство может ездить быстро, но не все понимают, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр. А если внезапно препятствие? Это самый основной навык для молодого водителя, — добавил Хайцеэр.

По его словам, после окончания автошколы начинающим водителям лучше оплатить дополнительные уроки вождения. Он подчеркнул, что «лучше потратиться на инструктора и откатать в два-три больше часов, чем положено, нежели за ремонт своего или чужого автомобиля».

Лучше потратиться на инструктора и откатать в два-три больше часов, чем положено, нежели за ремонт своего или чужого автомобиля. Не бойтесь потратиться на это. Это же по ощущениям. Как только ты становишься уверенным на дороге — значит ты поехал, — подытожил Хайцеэр.

Ранее автокриминалист Максим Шелков рассказал, что на некоторых автомобилях пробег скручивается при снятии приборной панели. Следы ее демонтажа могут указывать, что в показания вносились изменения. Он также отметил, что проверить реальность показаний на одометре можно исходя из среднестатистического пробега в конкретном городе и возраста машины.