Автоэксперт дал советы по вождению в снежную погоду Автоэксперт Ломанов посоветовал в снежную погоду держать дистанцию на дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В снежную погоду важно держать дистанцию с автомобилем напротив, чтобы иметь возможность вовремя затормозить, рассказал «Радио 1» автоэксперт Андрей Ломанов. По его словам, также водителям стоит заранее продумать маршрут, чтобы лишний раз не перестраиваться. В случае если авто теряет траекторию, специалист посоветовал сбросить газ и выровнять его плавными движениями. Эксперт предупредил, что резкие повороты могут привести к скольжению.

Если машина теряет траекторию, необходимо сбросить и отпустить газ, попытаться выровнять автомобиль плавными и ровными движениями. Потому что любые резкие маневры на скользкой дороге скорее всего приведут к большему заносу или сносу авто, — рассказал Ломанов.

При этом автоэксперт уточнил, что в снежную погоду лучше вообще не садиться за руль, а использовать общественный транспорт.

Специалисты Центра обработки вызовов системы «112» Калининградской области ранее рассказали: чтобы справиться с управлением машины во время заноса, важно сохранять спокойствие и придерживаться четкого плана действий. Они пояснили, что водителю в такой ситуации важно мягко и четко поворачивать руль в сторону заноса, при этом на переднеприводном авто нужно нажать на педаль газа, а на заднеприводном — немного притормозить.