Автоадвокат раскритиковал идею увеличить штраф за проезд на красный свет

https://static.news.ru/photo/5bc8fd60-c422-11ea-bd69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоадвокат Сергей Радько усомнился в эффективности предложения увеличить штраф за проезд на красный свет.

Все мы прекрасно понимаем, как штрафы в нашей стране используются. У нас огромное количество абсолютно непонятных ограничений, у нас до сих пор есть частные камеры несмотря на то, что президент был этим вопросом возмущён ещё два года назад. Пока всё остаётся как есть, — заявил Радько в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, высокая аварийность связана с плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Эксперт напомнил, что нерегулируемые пешеходные переходы есть даже на федеральных трассах.

Пока мы это не устраним, какие бы штрафы мы ни вводили, ситуацию сильно это не поменяет, — отметил Радько.

В настоящее время в ПДД за проезд на запрещающий сигнал светофора установлен штраф в 1 тысячу рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается в пять раз.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявил, что первый штраф за проезд на красный свет нужно увеличить до 5 тысяч рублей. По его словам, задумавшиеся и проехавшие перекрёсток на запрещённый сигнал светофора становятся виновниками 600 смертей в год.

В эфире радио «Комсомольская правда» Шкуматов пояснил , что было предложено разделить нарушение на две части. Если водитель поворачивает на красный сигнал, то оставить штраф в 1 тысячу рублей, но если водитель проезжает перекрёсток на запрещающий сигнал, что является грубым нарушением, тогда предложено штрафовать на 5 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, в ГИБДД не считают, что на высокую аварийность так сильно влияют проблемы с дорожной инфраструктурой. По словам заместителя главы ГИБДД Олега Понарьина, 90% ДТП происходит из-за невнимательности водителей за рулём и неправильной оценки дорожной ситуации.

В апреле 2019 года начальник ГИБДД Михаил Черников заявлял, что чаще всего водители попадают в ДТП на российских дорогах из-за превышения скорости.