Авиатор рассказал, как «Баба-яга» атаковала Крым утром 7 ноября Герой России Липовой: ВСУ пытались атаковать Крым дронами «Баба-яга»

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор авиации предположил в разговоре с NEWS.ru, что утром 7 ноября ВСУ пытались атаковать Крым беспилотниками «Баба-яга». По его словам, данный БПЛА изначально применялся в сельском хозяйстве, однако Киев приспособил его для боевых задач. Собеседник отметил, что дрон может нести до 10 кг взрывчатки.

Предположу, что одним из типов БПЛА, пытавшихся утром 7 ноября атаковать объекты на территории РФ, была так называемая «Баба-яга», а также дроны меньшего калибра. «Баба-яга» — сельскохозяйственный БПЛА, способный нести до 10 кг боеприпасов. Есть более мелкие — несут гранаты до 1 кг. В основном это одноразовые дроны, никто в ВСУ не переживает, если их собьют, — заявил Липовой.

По его мнению, ВСУ пытаются перегрузить российскую ПВО в поисках бронетехники, складов и командных пунктов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом. По данным ведомства, попытка атаки была предпринята утром 7 ноября.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. В результате нападения сработали системы ПВО. Согласно данным губернатора, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников. При этом обломки одного БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. Произошло возгорание, которое было оперативно потушено прибывшими на место ЧП пожарными. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны из Херсонской области. Все они были уничтожены системами противовоздушной обороны РФ.