Авиарейс из Бали доставил в Сочи более 80 россиян

https://static.news.ru/photo/ebb76750-87a9-11ea-b06c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Более 80 человек вернулись в Сочи на вывозном рейсе, который прибыл из балийского Денпасара. Все пассажиры направлены на двухнедельный карантин в обсерватор курорта.

На борту было свыше двух сотен человек, но больше половины из них вышли в Самаре, где авиалайнер совершил промежуточную посадку, передаёт ТАСС.

Рейс был организован для жителей Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областей, а также для россиян из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Крыма и Краснодарского края.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калининград прибыл самолёт с российскими гражданами из Испании. Среди них были в том числе и моряки, которые до последнего времени вынуждены были оставаться в порту Лас-Пальмас.