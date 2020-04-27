Авиапассажиры продолжат носить маски после снятия ограничений на полёты

https://static.news.ru/photo/b165fcbc-88a1-11ea-9d66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пассажиры в самолётах должны будут носить маски и перчатки после снятия режима ограничений по полётам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с пандемией после отмены ограничений, во время авиаперелётов необходимо сохранить меры безопасности от заражения.

Абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолёта, — цитирует Попову ТАСС.

Она добавила, что в салонах самолётов необходимо проводить бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха.

Как писал NEWS.ru, 24 апреля Попова заявила, что россияне должны провести дома как минимум ещё 14 дней — один инкубационный период развития коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора сослалась на прогнозы своих подчинённых и сторонних специалистов.