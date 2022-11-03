Авиационные компании заставили каждое утро отчитываться о безопасности «Коммерсант»: участников авиаотрасли заставили каждый день отчитываться о безопасности

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Росавиация потребовала от представителей авиационной отрасли в Центральном и Южном федеральных округах каждое утро предоставлять отчет о безопасности, пишет «Коммерсант». Так, в ряде столичных аэропортов периодически проходят учения по отработке сценариев пожаров и терактов, а авиакомпании докладывают о поступивших звонках о минировании. Кроме этого, сотрудники аэропортов и компаний-перевозчиков проверяют навыки оказания первой помощи.

Так, в московском аэропорту Внуково рассказали, что рабочая группа, организованная по просьбе Росавиации, функционирует на постоянной основе. В частности, в конце октября сотрудники аэропорта проводили эвакуацию людей «при угрозе пожара, совершения диверсий и террористических актов». Целью мероприятия была подготовка людей к экстренным событиям.

В Шереметьево работники аэропорта при участии сотрудников правоохранительных органов проводят тренировки и учения в связи с возможным захватом воздушного судна. Для отработки подобного сценария на территории аэродрома отвели специальные места стоянки.

В компании S7 также рассказали о формировании мониторинговой группы и проведении тренировочных мероприятий.

В компании сформирована группа по мониторингу и предоставлению информации. Все мероприятия, направленные на усиление мер транспортной и авиационной безопасности, выполняются, — говорится в сообщении.

Источник издания отмечает, что данный порядок подготовки и информирования в Центральном и Южном федеральных округах был введен 25 октября и продлится «до отмены поручения».

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Также Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, где введен средний уровень готовности.

Во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.