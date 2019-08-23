https://static.news.ru/photo/b8f459d0-c595-11e9-9051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Московской области, начали разрезать на части.

Сегодня работы начались по разрезанию воздушного судна, — передаёт сообщение пресс-службы авиакомпании « Москва 24 ».

Лайнер «Уральских авиалиний», следовавший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле сразу после взлёта. Причиной ЧП стало столкновение со стаей птиц, из-за чего загорелись оба двигателя. Вместе с экипажем на борту находилось 223 человека. Несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью, однако погибших не было.

Как ранее писал News.ru, комиссия МАК и Следственный комитет РФ завершили работу на месте аварийного приземления лайнера Airbus A321 подмосковном Жуковском.