Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала NEWS.ru, в каких отраслях в наступающем 2020 году можно ждать экономического подъёма, какие сферы ощутят на себе некий спад из-за ухода Юпитера из одного знака в другой, а также дала характеристику фазе экономики, в которой находится страна, в целом. Финансового благополучия ждать ещё долго, считает эксперт, но 2020 год, хоть и високосный, будет «не так плох, как его малюют».

Есть отрасли, которые в 2020 году будут переживать ту или иную степень подъёма или активизации. Эти сферы описываются знаком Юпитера. Юпитер только что перешёл в знак Козерога, а значит, мы можем ожидать, что некоторый подъём переживёт отрасль, связанная с недвижимостью и строительством. Оживёт сфера добычи полезных ископаемых, всё, что связано с обработкой кожи и меха (традиционные козерожьи епархии), и немножко тяжёлое машиностроение — несколько улучшится состояние крупных производств. Василиса Володина астролог и телеведущая астролог и телеведущая

Вместе с тем, пояснила астролог, будут параллельно идти и обратные процессы: Юпитер только что вышел из Стрельца, а значит, несколько ослабнут такие сферы, как туризм, издательское дело и высшее образование.

NEWS.ru попытался выяснить — повезёт ли каким-то отдельным профессиям? Будут ли инженеры удачливее, чем адвокаты или, например, художники? Выяснилось, однако, что подобного рода прогнозы — дело сугубо индивидуальное.

Если кто-то пообещает дать прогноз всей профессии — не верьте такому астрологу, он обманщик. Прогноз можно дать конкретному человеку. Мы можем в целом говорить о периодах, когда дела будут притормаживать, или же говорить уже о ком-то совершенно конкретно. Сказать: «Учителям в 2020 году не повезёт» — нельзя. В контексте года говорить об актуальных профессиях неправильно — большие профессиональные тренды меняются долго, — пояснила Василиса Володина.

Был также задан вопрос: «Есть ли надежда на то, что доходы каждого россиянина увеличатся в наступающем году?» Как оказалось, чуда ждать не приходится.

Советую не надеяться на лучшее, потому что мы находимся в такой фазе экономического цикла, когда ещё в течение шести лет экономика не будет улучшаться. Проблема в том, что людям кажется, что если год не был удачным с точки зрения финансов, то следующий обязательно будет лучше. Я по-человечески это понимаю. Людям сложно поверить, когда им говорят: «С 2007 года — экономика только вниз, и так аж до 2025 года», но это так, — разъяснила Володина.

Астролог предупредила тех, кто ведёт собственный бизнес: у некоторых из них в наступающем году могут возникнуть крупные незапланированные траты. Володина советует иметь страховой запас «на всякий случай» и относиться к своему бизнесу «без ложного оптимизма»: не переоценивать свои силы, быть прагматичными. Советы, хотя и относятся далеко не ко всем, но пригодиться могут каждому.

Василиса Володина/facebook.com

NEWS.ru поинтересовался перспективами учёбы в новом году. Будет ли легко ученикам «грызть гранит науки» и какие профессии будут востребованы? Оказалось, что и здесь всё очень персонифицировано: необходимость учиться оценивается реалиями, а возможность учиться оценивается индивидуальным гороскопом каждого человека.

Астролог посетовала: серьёзных прогнозов никто не ждёт; востребованы совсем иные пророчества — например, «как правильно загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось».

Чего загадывать желание? Работать надо над ним. Я не спец по выдумыванию искусственных радостей. Единственное, что могу сказать: наступающий високосный год «не так плох, как его малюют», — говорит астролог.

Напомним: Василиса Володина работает астрологом с 1992 года. У неё есть ещё одна специальность — экономист-математик. Возможно, именно знания в области экономики позволили ей стать одним из самых высокооплачиваемых финансовых астрологов в России. Широкой публике эксперт знакома как постоянная ведущая программы «Давай поженимся» — успешного проекта Первого канала.