Астролог рассказала, каких перемен стоит ожидать в мае

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В мае 2020 года произойдут изменения, которые смогут повлиять на социальные и личные отношения. Этот месяц вообще будет насыщен разнообразными событиями, сообщила в разговоре с журналистами астролог Любовь Калиновская.

Она, делясь экспертным мнением, отметила, что 5 мая кармическая ось узлов переходит на ось Близнецы-Стрелец. До этого она будет находиться на оси Рак-Козерог. По словам Калиновской, это означает следующее: грядущие полтора-два года затмения будут происходить на оси Близнецы-Стрелец. Первый из этих знаков отвечает за приятное времяпрепровождение в компании других людей, а второй — за путешествия и высшее образование. То есть, подчеркнула астролог, возникают мотивы дороги, перемещения, открытия границ.

Калиновская заявила, что май станет отличным месяцем для исполнения желаний. По её замечанию, астрологическая ситуация сложится так, что люди не только почувствуют ослабление ранее принятых мер и решений, но и получат возможность заниматься чем-то новым.

Близнецам и Стрельцам, сказала эксперт, в мае улыбнётся удача. Тельцы окажутся в положении, благоприятном для начала новых отношений и поиска новых заработков.

Тяжёлый месяц может быть для Водолеев и Рыб, мы можем наблюдать негативные резкие события. Под ударом остаются Козероги, — приводит слова Калиновской радио Sputnik.

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