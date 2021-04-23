Астролог назвала три самых везучих знака в мае

https://static.news.ru/photo/53594174-a4ac-11eb-b0ed-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Астролог Василиса Володина, известная по программе «Давай поженимся!», назвала три знака, которым больше всего повезёт в мае. Это Тельцы, Раки и Козероги, которым звёзды в мае уготовили большие возможности, пишет «Экспресс газета».

Тельцам май готовит немало приятных сюрпризов, но только при условии, что те откажутся от своего чрезмерного трудоголизма. Им стоит остановиться и немного подумать о своих желаниях, советует астролог. Звёзды сулят представителям этого знака в мае долгожданную любовь и достижение целей, связанных с профессиональной реализацией.

Раки смогут воплотить в жизнь многое из задуманного. В какой-то момент они даже будут сомневаться в реальности происходящего. Астролог советует представителям этого знака обратить внимание на свои сны, которые могут сыграть немалую роль в везучести. В снах Раки смогут распознать особые знаки, которые помогут им достичь заветных целей.

Но баловнями мая станут Козероги. Представители этого знака так много и упорно работали, что им просто положен оглушительный успех, который вот-вот обрушится на них, словно лавина. Особенно благоприятным май станет для разрешения финансовых проблем, которые так долго мучили Козерогов. Также май позитивно скажется на их здоровье и наступит отличный период с долгожданным качеством жизни.

Как сообщалось ранее, многие люди могут испытать проблемы со здоровьем из-за приближающегося полнолуния. Оно наступит 27 апреля в 06:33 утра.