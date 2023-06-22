Ассистент Татьяны Тарасовой назвала чушью новость о потере сознания тренера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Ассистент советского и российского тренера по фигурному катанию, мастера спорта СССР международного класса Татьяны Тарасовой заявила NEWS.ru, что информация Mash о потере сознания тренера является чушью. По ее словам, с Тарасовой сейчас все хорошо.

У Татьяны Анатольевны все отлично. Кто пишет такую чушь, что она потеряла сознание? Это хамство, — сказала ассистент.

22 июня Telegram-канал Mash написал, что мастер спорта СССР международного класса потеряла сознание — легендарной фигуристке вызвали скорую помощь. По информации канала, наставнице олимпийцев стало плохо у себя дома. Канал утверждает, что сначала у тренера разболелась голова, после чего онемели руки, а потом Тарасова потеряла сознание.

Ранее певец Стас Пьеха сообщил в соцсетях, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ночью ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь. Певца доставили Боткинскую больницу в отделение кардиореанимации с признаками инфаркта миокарда. Благодаря экстренной коронарографии врачи смогли предотвратить инфаркт.

В марте этого года Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной обращения к медикам стал коронавирус. Исполнитель опубликовал в соцсетях фотографию из палаты и рассказал, что сначала почувствовал легкие признаки простуды, после чего болезнь отступила, но вернулась с новой силой спустя пару дней.