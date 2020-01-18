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Арестован безработный житель Санкт-Петербурга Виктор Николаев, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о теракте в здании Конституционного суда.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Николаев рассказал правоохранителям, что впал в депрессию после просмотра по ТВ президентского послания Федеральному собранию. Мужчина затем пошёл гулять по Сенатской площади и зашёл в приёмную Конституционного суда, чтобы проконсультироваться о правах и свободах гражданина России. Встретившие Николаева сотрудники выдали ему брошюру, которую он читать не стал. Далее, как установило следствие, мужчина позвонил со своего телефона в службу «112» и сообщил, что в здании Конституционного суда заложена бомба.

Подозреваемый признал свою причастность к преступлению и заявил, что в содеянном не раскаивается. Он объяснил, что под словом «бомба» имел в виду деятельность Конституционного суда в последние годы, а своим поступком хотел привлечь внимание общества к несоблюдению прав и свобод человека.

Решением Октябрьского суда Санкт-Петербурга Николаев отправлен под арест до 16 марта.

15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством. Президент учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.