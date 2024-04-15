Апелляционный суд решил судьбу восьми дезертиров из Калининграда Апелляционный суд утвердил приговор восьми дезертирам из Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2-й Западный окружной военный суд оставил в силе приговор восьми мобилизованным калининградцам, осужденным за дезертирство, сообщает «Коммерсант». Беглецы оставили воинскую часть в ЛНР в декабре 2022 года, после чего сдались полиции в Подмосковье.

Апелляционная инстанция утвердила приговор Одинцовского гарнизонного суда, приговорившего сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к срокам за дезертирство. Они получили от шести до семи лет колонии строгого режима.

Защита обратилась в кассационную инстанцию на том основании, что при рассмотрении их жалоб на обвинительный приговор 2-й ЗОВС не обеспечил присутствия на заседании Дениса Балахина, Евгения Кравченко и Дмитрия Мельникова, которые изъявили желание участвовать в процессе. Она также настаивала на том, что суд не учел смягчающим тот факт, что все осужденные явились с повинной, а у двоих из них не было при себе оружия.

В итоге кассационный военный суд согласился с защитой лишь по первому пункту. На этот раз суд обеспечил присутствие на заседании всех восьми фигурантов по видеосвязи. В этот раз приговор снова был признан законным и обоснованным.

1-й Восточный окружной суд Хабаровска ранее рассмотрел апелляцию на арест военнослужащего, обвиняемого по уголовному делу о добровольной сдаче в плен, свидетельствуют данные в карточке на сайте суда. Соответствующая статья УК РФ появилась в 2022 году. Также подсудимого обвиняют в дезертирстве в период мобилизации.