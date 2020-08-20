Анзора Музаева официально назначили главой Рособрнадзора

https://static.news.ru/photo/4ea3ee3c-e2e1-11ea-b695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Анзор Музаев официально стал руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили представители пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Музаев стал главой Рособрнадзора по распоряжению правительства страны № 2123-р.

Распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года Анзор Музаев назначен руководителем Рособрнадзора, — передаёт сообщение пресс-службы ТАСС.

Музаев фактически руководит ведомством с февраля 2020 года. До правительственного распоряжения он занимал пост врио главы Рособрнадзора. Назначенный руководитель родился в 1974 году. Высшее образование он получил в Чеченском государственном педагогическом университете. Позднее Музаев стал кандидатом технических наук.

Как ранее писал NEWS.ru, совет директоров «Вымпелкома» (бренд «Билайн») на заседании 17 августа избрал президентом компании бывшего замглавы Минкомсвязи РФ Рашида Исмаилова. Об этом говорится в сообщении оператора.