Анонсировано подписание крупного договора России с Ираном Минобороны: готовится к подписанию крупный межгосударственный договор с Ираном

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Сергей Шойгу, Мохаммад Реза Аштиани

Готовится к подписанию большой межгосударственный договор между Россией и Ираном, сообщило министерство обороны РФ после телефонных переговоры главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани. Чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, — говорится в сообщении.

10 января телеканал Sky News сообщал, что Иран разработал для российских военных новый ударный дрон. Также Тегеран близок к тому, чтобы снабдить Москву баллистическими ракетами дальностью 700 км.

Кроме того, стало известно, что новый БПЛА «Шахед-107» — разведывательный и ударный дрон, способный преодолевать расстояние около 1500 км. «Несколько единиц» новых беспилотников «предложены России».

Телеканал утверждает, что российское наступление «во многом опирается на иранские дроны, которые постоянно модернизируются. Они стараются сделать их быстрее, чтобы заставить ВСУ использовать более дорогие системы ПВО».