«Анонс землетрясения в Японии»: ученый о сейсмических толчках на Курилах Физик Пулинец предупредил, что вскоре Япония столкнется с сильным землетрясением

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Сегодняшнее землетрясение возле Курильских островов магнитудой 5,5 может оказаться предвестником сильных подземных толчков в Японии, предупредил в разговоре с NEWS.ru главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. При этом, по его словам, сейсмическая активность на территории Курил сама по себе является нормой.

Вообще, подобная сейсмическая активность совершенно нормальна для Курил. Ведь только на самой Камчатке расположены порядка 50 постоянно извергающихся вулканов, это наша самая сейсмоактивная зона. Но в данном случае есть повод для переживаний. Так как, по некоторым прогнозам, в скором времени мы станем свидетелями достаточно сильного землетрясения в Японии. И сегодняшние Курильские толчки — это, можно сказать, анонс землетрясения в Японии. Ведь Курилы напрямую примыкают к японским островам и сейсмическая зона у них общая, — заявил Пулинец.

13 февраля в 08:57 по московскому времени в 682 км восточнее Южно-Сахалинска, южнее юго-западной оконечности острова Симушир произошло землетрясение. В этот раз подземные толчки были ненамного слабее, чем во время землетрясения 7 февраля.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Происшествие повлекло масштабные разрушения и человеческие жертвы.