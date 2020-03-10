https://static.news.ru/photo/6ef119f0-62e2-11ea-a550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московские власти начали проводить профилактическую работу в парках столицы России в связи с нетипично ранним выходом из анабиоза клещей.

Как и у большинства насекомых, активность клещей зависит от температуры воздуха. Они впадают в анабиоз при температуре около 4-6 градусов. Московские клещи обычно пробуждаются в середине апреля, однако из-за сохраняющейся с начала 2020 года аномально тёплой погоды активных насекомых в столице обнаружили уже в начале марта.

Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы советует горожанам не забывать о мерах личной безопасности. При прогулках в парках стоит выбрать закрытую одежду из плотной ткани и носить головной убор. Рекомендуется надевать высокую обувь, в которую можно заправить штаны, и использовать специальные репелленты. После прогулки необходимо осмотреть себя и своих спутников в поиске клещей.

Согласно сообщению департамента, ГПБУ «Мосприрода» приступила к профилактическим мероприятиям. Сотрудники учреждения косят траву возле спортивных и детских площадок, размещают в парках и лесных зонах информационные плакаты и проводят инструктаж среди граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, вызванная аномальным теплом активность клещей в ряде регионов России фиксировалась уже в январе.