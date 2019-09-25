https://static.news.ru/photo/67db359e-df8c-11e9-943b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Среднесуточная температура на юге Восточной Сибири превысила норму на семь градусов. Аномальная жара ожидается в Тыве 25 сентября текущего года — до +27,1 по Цельсию (предыдущий рекорд +25,8° в 1988 году).

Кроме того, в Кызыле-Озеке 23 сентября стояла небывалая жара — столбик термометра показал +29,8 (предыдущий максимум — +27,4 — был в 1954 году), говорится на сайте Гидрометцентра .

Синоптики добавили, что в некоторых регионах Сибири зафиксированы летние значения температуры — от +25 до +29 — в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Ранее News.ru сообщал, что согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.