Анна Линникова из Оренбурга стала мисс Россия — 2022

Фото: vk.com/wall-73916798_8370068

Анна Линникова

Уроженка Оренбурга Анна Линникова стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022». Об этом сообщает РИА Новости.

Имя победительницы объявила мисс Россия — 2019 Алина Санько. Она вручила корону девушке. Анна Линникова — студентка второго курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Ей 22 года, она учится на PR-отделении. В числе хобби новой мисс Россия — шитьё и изучение французского языка.

Линникова с 16 лет мечтает объехать мир и постепенно исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по всему миру по контракту. Линникова считает, что титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Мисс Вселенная» Россию в прошлом году представила Алина Санько — российская модель, обладательница титула «Мисс Россия — 2019», участница конкурса «Мисс мира — 2019». На конкурсе «Мисс мира — 2019», который прошёл 14 декабря 2020 года в Лондоне, Санько вошла в топ-12.