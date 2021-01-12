Андрей Кураев оспорит решение церковного суда о лишении сана

https://static.news.ru/photo/8f3960be-54e5-11eb-bd67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Протодиакон Андрей Кураев намерен оспорить решение епархиального суда о лишении его сана. Он подал прошение о проведении повторного заседания суда по этому вопросу патриарху Кириллу.

Кураев пояснил, что это ходатайство об обжаловании, с которым он имеет право обратиться к городскому епископу, которым в данной ситуации является патриарх. Он подчеркнул, что в обвинении суд ссылался на высказывания, которые были «зашифрованы» в виде ссылок, при этом ему было запрещено пользоваться во время заседания Интернетом и телефоном. В прошении, опубликованном на его странице в Facebook, он надеется, что на повторном слушании ему разрешат пользоваться Интернетом.

То есть, если бы я пришёл на суд, я бы даже не смог понять, в чем конкретно меня обвиняют. Причём запрет на использование телефона и Интернета во время заседания — неправомочен, — приводит слова Кураева РИА Новости.

Кураев был лишён сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года, это решение должен утвердить патриарх Кирилл. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на церковь. Кроме того, речь шла об оскорбительных высказывания протодиакона в блоге в отношении некоторых умерших священников, а также его сообщения о гомосексуальном поведении ряда клириков РПЦ. Кураев отмечает, что его обвиняют в «неоднократных утверждениях, не подкреплённых неопровержимыми фактами, о принадлежности живых или почивших архиереев к числу мужеложников.

Чтобы представить «неопровержимые факты», надо провести следствие. Меня такими полномочиями никто не наделял. <...> Суд должен доказать, что представленные мною свидетельства «опровержимы». Для этого он должен был бы провести свое следствие с вызовом и допросом потерпевших. Но за все 8 месяцев своей работы суд даже не пробовал узнать у меня их имена и контакты. Так провел ли сам суд такое расследование? Об этом он ничего не сообщил, и потому именно его обвинение в мой адрес является голословным, — пишет Кураев.

Ранее NEWS.ru писал, что об опасности развития цифровых технологий в сторону полного контроля над человеком предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Техническая цивилизация, по мнению предстоятеля, достигла уровня, способного обеспечить тотальный контроль над личностью и управление поведением. Патриарх Кирилл предостерёг, что развитие цифровых технологий может привести к новому рабству.