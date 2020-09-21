Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

https://static.news.ru/photo/ed8471ea-fc02-11ea-bd00-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей российской пенсии.

По его словам, государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. При этом публицист не получает каких-либо надбавок.

Это очень обидно, — цитирует «Взгляд» Вассермана.

Он отметил, что базовый уровень его пенсии сложился, когда мужчина являлся гражданином Украины. При этом основные взносы пошли уже в Пенсионный фонд РФ. В 2016 году, когда ведущий получил гражданство РФ, его пенсию по какой-то причине проиндексировали на основе общего уровня инфляции.

Ранее NEWS.ru писал, что многие из российских телеведущих старшего поколения продолжают работать и после выхода на пенсию, но всё равно получают от государства довольно крупные суммы. Так, недавно оформил пенсию ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров, ему насчитали 33 тысячи рублей. Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова, которая потеряла в 2020 году единственного сына, получает более 50 тысяч в месяц. Заслуженные артистки Татьяна Судец и Лариса Гузеева получают по 25 тысяч рублей, кроме того, за звания «Народный артист» и «Заслуженный артист» им положена надбавка в 30 тысяч. Она выплачивается деятелям культуры с московской пропиской с 2018 года. Такая же надбавка выплачивается ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу. У Юрия Стоянова со всеми надбавками набегает 62 тысячи рублей в месяц. Телевизионный диктор Игорь Кириллов получает индивидуальную страховую пенсию от коммерческой организации.