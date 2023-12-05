Аналитик объяснила, как обезопасить себя при использовании чат-ботов Аналитик Сонина: нейросетям нельзя предоставлять конфиденциальные данные

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Чтобы обезопасить себя при использовании чат-ботов, не следует предоставлять нейросетям конфиденциальные данные, в том числе ФИО, коды карт и номера телефонов, рассказала аналитик Юлия Сонина. В беседе с «360» эксперт подчеркнула, что также нужно ограничить доступ к информации из социальных сетей.

Стоит избегать предоставления нейросетям конфиденциальных данных: ФИО, паспортные данные, номера телефонов. Сюда же относятся и финансовые данные: номера и коды карт, данные банковских счетов или другая чувствительная информация. Также учетные данные социальных сетей и сервисов, медицинские и юридические данные, — пояснила аналитик.

При использовании нейросетей не стоит открывать незнакомые ссылки и сомнительные файлы. Сонина советует регулярно менять пароли. Кроме того, можно подключить специальные инструменты, которые защитят биометрические данные. К ним относятся утилиты, способные изменять голос. Эксперт отметила, что некоторые пользователи сами делятся личной информацией, из-за чего их данные утекают в открытый доступ.

Утечки конфиденциальной информации могут привести к различным последствиям, причем как для ее владельцев, так и для компании, где эта информация оказалась. Самыми распространенными негативными последствиями для пользователей являются финансовые и репутационные потери, — предупредила Сонина.

IT-эксперт Андрей Масалович ранее рассказал, что выявить фото- и видеофейки можно с помощью специальных меток. По его словам, платформы могут ставить так называемую вотермарку — неснимаемую и невидимую метку, которая содержит информацию, где, когда и кем был создан контент.