Аналитик назвал прогноз ЦБ худшим в новейшей истории Глава агентства INFOLine Иван Федяков в интервью NEWS.ru поделился ожиданиями от развития экономической ситуации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальные прогнозы говорят о том, что экономику России ждёт кризис более серьёзный чем пройденный страной в 1998 году. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Катастрофы не случилось, но надо четко понимать — качество жизни продолжит ухудшаться, будут снижаться доходы населения, — заявил он. — Посмотрите на свежий прогноз Центрального банка: регулятор прогнозирует во втором полугодии текущего года ускорение экономического падения в стране до 11%. Это будет худший показатель падения экономики за всю современную историю. Даже в 1998 году такого падения не случилось.

Как добавил эксперт, по всем сценариям страну ждет ухудшение ситуации во втором полугодии, цифры очень драматичны. По данным ЦБ, стабилизация ситуации может начаться к лету следующего года.

В 2024 году мы получим чисто арифметически положительную динамику, но очень небольшую, очевидно, что до 2024 года мы не вернемся к показателям прежних лет — ни 2019 года, ни 2021 года, — пояснил Федяков.

Ранее NEWS.ru сообщал что в нынешних экономических условиях россиянам становится всё сложнее собирать детей в школу — для многих подготовка к новому учебному году превращается в настоящий ад. Люди вынуждены экономить на самом необходимом и даже оформлять кредиты на школьную форму. В связи с этим было предложено ввести для малоимущих так называемый «школьный капитал» — единовременную социальную выплату от государства.