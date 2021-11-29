Альтштейн назвал штамм «омикрон» COVID-19 «вырожденцем»

Если от нового штамма COVID-19 — «омикрон» — никто не умрёт, то его появление означает скорый конец пандемии коронавирусной инфекции, рассказал NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он добавил, что очередная разновидность инфекции ведёт себя «как вырожденец», имея 52 мутации в одном гене.

Если смертельных случаев [от «омикрона»] не будет, то этот вирус означает приближающийся конец пандемии, потому что он ведёт себя как вырожденец — 52 мутации в одном гене. Это значит, что у него дисбаланс в генетической системе, который удерживается хорошим отпором. И возможно, что этот вирус настолько повреждён, что неспособен вызывать тяжёлые заболевания. Вот распространяться способен, а вызывать тяжёлые заболевания — нет, — подчеркнул исследователь.

Он добавил, что точно судить об «омикроне» пока рано, так как число заболевших небольшое — около 100 человек по всему миру. Этот штамм обнаружили в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не исключила серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон». Вероятность его потенциального дальнейшего распространения на глобальном уровне высока.

ВОЗ также призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса. По данным организации, имеющиеся вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжёлого течения болезни и смерти при заражении штаммом «омикрон».