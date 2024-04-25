Аллерголог раскрыл опасность дошедшей до России песчаной пыли из Африки Аллерголог Болибок: дошедшая до России пыль из Африки может привести к силикозу

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Песчаная пыль из Африки, дошедшая до российских регионов, при вдыхании может попасть в легочные альвеолы, откуда она уже никак не выйдет, предупредил в беседе с NEWS.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, субмикронные частицы в легких вызывают заболевание под названием силикоз.

При вдыхании субмикронные частички будут попадать самую глубину легких, в альвеолы, а дальше их оттуда никак не вывести. Заболевание, которое вызывает силикатная пыль в легких, называется силикоз. Оно относится к разряду профессиональных заболеваний, и занимаются им профпатологи, — рассказал Болибок.

Врач добавил, что размер этих частичек составляет доли микрона. Данная мелкодисперсная пыль имеет минеральный состав, поэтому она не способна вызвать аллергическую реакцию. Чтобы избежать попадания частиц в легкие, Болибок порекомендовал использовать респираторы.

От этой пыли поможет сертифицированный респиратор N95. Медицинская маска тоже спасет, но не полностью, — объяснил аллерголог.

Ранее СМИ сообщали о грязном дожде с частицами пыли из Сахары в российских регионах. По словам местных жителей, капли оставляют следы на одежды и транспорте.