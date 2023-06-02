Аллерголог опроверг главный миф о тополином пухе Аллерголог Болибок: тополиный пух не вызывает аллергию

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Среди россиян бытует устойчивый миф о том, что тополиный пух вызывает аллергию, но на самом деле аллергеном он не является, рассказал в беседе с NEWS.ru аллерголог Владимир Болибок. По его словам, в ряде случаев пух может вызывать раздражение, но оно никак не связано с аллергией.

По сути, тополиный пух — это вата и аллергеном никогда не являлся. Если частички пуха попадают в дыхательные пути они ведут себя как инородное тело — вызывают насморк. Либо возникает реакция глубоких дыхательных путей, если, например, пух попал в гортань или горло. В таком случае возможна слизь, спазм гортани или бронхов, кашель, но эти явления с аллергической реакцией никак не связаны, — сказал специалист.

Он отметил, что пыление тополей совпадает со временем цветения луговых трав, которые как раз и вызывают аллергию. Кроме того, тополиный пух набирает на себя всю грязь из атмосферы. Попадая в дыхательные пути, она также может вызывать дополнительное раздражение.

Ранее аллерголог Злата Ермакова дала ряд советов дачникам, страдающим аллергией. Она порекомендовала приезжать на дачу вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается. По ее словам, таким людям лучше работать с растениями в перчатках и маске. Кроме того, она порекомендовала использовать специальные фильтры, которые вставляются в носовые пазухи и очищают вдыхаемый воздух от пыли, плесени и взвешенных загрязнений.