Аллергикам раскрыли самый простой способ пережить сезон цветения Иммунолог Болибок: в период цветения можно носить защитные очки

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Чтобы защититься в сезон цветения, аллергикам можно носить защитные очки из строительных магазинов, рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В беседе с «360» специалист подчеркнул, что это самый простой и дешевый способ спасти глаза от аллергического конъюнктивита.

Есть люди, которые не только чихают, кашляют и задыхаются, но и страдают аллергическим конъюнктивитом. Глаза нужно защищать очками. Самый простой и дешевый способ — защитные очки из строительных магазинов, так как они прилегают к глазницам, — пояснил эксперт.

Болибок отметил, что это может быть не очень эстетично, но зато эффективно. Тем временем маска поможет защитить дыхательные пути от попадания пыльцы. В сезон цветения важно оградить жилье от проникновения аллергенов. Для этого можно завесить окна в один-два слоя спанбондом, белым нетканым материалом из магазинов для садоводов.

Член-корреспондент РАН Михаил Костинов ранее предупредил, что аллергикам в период цветения лучше отказаться от меда и орехов. По его словам, эти продукты противопоказаны при аллергических реакциях на пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав. По его словам, также с осторожностью следует относиться к цитрусовым.