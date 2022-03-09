Альфа-Банк: AppStore перестанет поддерживать российские карты с 10 марта

В Telegram-канале Альфа-Банка сообщили, что с 10 марта приложение AppStore перестанет принимать оплату по российским картам. В банке отметили, что при этом останется возможность пополнить Apple ID по номеру телефона, также можно пополнить счёт заранее.

Завтра в AppStore перестанет проходить оплата по российским картам, — говорится в сообщении.

Международная платёжная система Visa продлила срок действия российских карт за рубежом на один день. Граждане РФ смогут ими пользоваться до 11 марта. Затем карты перестанут работать за границей.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.