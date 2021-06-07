Алексей Сахнин: на месте Гудкова я бы не уехал на Украину

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России после возбуждения против него уголовного дела. Политик утверждает, что оно политически мотивированно и необходимо для того, чтобы помешать его участию в выборах в парламент осенью. Гудков сообщил, что уехать ему посоветовали некоторые источники, мотивируя это тем, что если он останется, то его точно посадят. NEWS.ru поговорил об этом с давним знакомым Гудкова-младшего Алексеем Сахниным — бывшим политэмигрантом по «Болотному делу», проведшим шесть лет в Швеции, который смог вернуться в Россию, а ныне работает журналистом и колумнистом газеты «Ведомости».

— Как вы оцениваете дело против Гудкова и его отъезд?

Дмитрий Гудковdgudkov/facebook.com Дмитрий Гудковdgudkov/facebook.com

— Мы общались с Дмитрием в 2011–2012-х годах. Помню эпизод, когда Удальцова арестовали и посадили в конце 2012 года. Было достаточно «стрёмно»: за нами велась слежка. И мне тогда Дмитрий сказал: «Ты держись. Будет плохо, но не долго». И вот прошло девять лет, из которых я шесть провёл в эмиграции. Гудков сознательно избрал путь умеренной реформистской оппозиции. До недавних пор это хоть и не давало гарантий на избрание в Думу, но давало гарантии хотя бы личной безопасности. Теперь это перестало так работать.

— Одновременно с Гудковым задержали экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова. Почему ему не дали возможность уехать?

— Меня, к сожалению, силовики в свои планы и видение мира не посвящают. Думаю, это потому, что Пивоваров, в отличие от Гудкова, имел прямое отношение к организации. Гудков сотрудничал с ними, но он из другой экосистемы. Потом действует неписанное правило, что уехавший — это меньшие проблемы, чем посаженный. В своё время мне тоже через адвокатов передали, что если я уеду, то особо никто возражать не станет. На границе не было проблем, и я улетел в Черногорию.

Не стоит забывать, что отец Гудкова — бывший сотрудник спецслужб. В своё время Борис Немцов мне предлагал помочь уехать в эмиграцию, а я спрашивал у него: «Ты хочешь, чтобы такие, как я, уехали, а ты тут один остался?» На что он мне отвечал, что такие, как я, «будут тут всегда».

— В итоге у вас всё закончилось хорошо, вы смогли вернуться. Думаете, есть вероятность, что так же будет у Гудкова?

Алексей СахнинАлександр Лебедев/facebook.com Алексей СахнинАлександр Лебедев/facebook.com

— Вероятность этого высока, думаю. Хотя для людей оппозиционных взглядов это десятилетие стало временем обманутых надежд и иногда кажется, что в туннеле нет никакого света. Потом он сам говорил в каком-то интервью, что, может быть, вернётся после выборов. Но если дело признать ошибочно открытым, то, видимо, надо будет за это кого-то наказать. Однако что делать с тем, если Гудков уехал, будучи под подпиской? Тогда он, строго говоря, закон нарушил. Я вот под подпиской не был, когда уезжал.

— Гудков уехал на Украину как минимум временно. Этот выбор критикуют даже некоторые его сторонники. Вы бы сейчас уехали туда, окажись в ситуации 2012 года?

— Нет, я бы Украину не выбрал. Я публично критиковал их реалии, их режим, Майдан и всё то, что произошло в 2013–2014-х годах. Моего имени нету в базе «Миротворцев», но Украина для меня — закрытый канал. Это небезопасное место даже для людей либеральных и прозападных взглядов. С другой стороны, обстановка там будет вынуждать политэмигранта делать неприятный выбор между идеологиями и пропагандой разных сторон. Решение на Украине продолжать публичную деятельность означает хвалить Запад и вести прочую деятельность, которая мне кажется неприемлемой. Возможно, у Дмитрия другое мнение. Тем не менее Украина сейчас — пространство для медийных войн, провокаций спецслужб и всех прочих неприятных вещей.