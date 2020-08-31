Александр Новак завершил лечение от коронавируса

Министр энергетики России Александр Новак вылечился от COVID-19. Глава Минэнерго уже вернулся к работе.
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Министр вышел на работу в офис, — говорится в сообщении пресс-службы.
О заражении Александра Новака коронавирусом стало известно 18 августа. По словам официального представителя министерства Ольги Голант, заболевание у главы Минэнерго протекает без симптомов. Свои рабочие обязанности в период лечения Новак осуществлял из дома.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает, что граждане РФ «немножко» пренебрегают правилами безопасности и профилактики COVID-19.
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