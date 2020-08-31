Александр Новак завершил лечение от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ff2016f2-eb72-11ea-aea7-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак вылечился от COVID-19. Глава Минэнерго уже вернулся к работе.

Об этом сообщает RNS, со ссылкой на пресс-службу ведомства. По её данным, Новак уже пришёл на работу в министерство.

Министр вышел на работу в офис, — говорится в сообщении пресс-службы.

О заражении Александра Новака коронавирусом стало известно 18 августа. По словам официального представителя министерства Ольги Голант, заболевание у главы Минэнерго протекает без симптомов. Свои рабочие обязанности в период лечения Новак осуществлял из дома.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает, что граждане РФ «немножко» пренебрегают правилами безопасности и профилактики COVID-19.