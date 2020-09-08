Актёр Мищенко считает несправедливым приговор Ефремову

https://static.news.ru/photo/111979c6-f1c6-11ea-83dc-fa163e074e61_660.jpg Василий Мищенко Фото: vasiliymischenko/instagram.com

Заслуженный артист России Василий Мищенко назвал несправедливым приговор Михаилу Ефремову, которого приговорили к восьми годам колонии.

У него трое детей. Это беспредел. Я не могу больше говорить, — сказал артист в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев намерен обжаловать приговор.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.