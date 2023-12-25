Академик выступил за изменение условий сдачи ЕГЭ для некоторых детей Академик РАО Ямбург призвал изменить условия сдачи ЕГЭ для детей с дислексией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо изменить условия сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для детей с индивидуальными особенностями, например, с дислексией, предложил академик РАО, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В разговоре с «Радио 1» эксперт отметил, что дети с дислексией могут делать по 30-40 ошибок, поэтому для них сокращение этого количества уже является победой.

Есть дети с дислексией, у которых так устроен мозг, что они делают 30-40 ошибок, и, если после тщательной работы учителя они делают 20 ошибок — это огромная победа. Из таких детей получаются замечательные художники, журналисты, скульпторы, — отметил академик.

По словам Ямбурга, в целом система показывает себя хорошо. Так, появились сочинения для письменной речи, говорение добавили не только в английский язык, но и в другие предметы. В будущем ожидается, что такое же задание появится для школьников, сдающих литературу. Академик заключил, что проблемы все еще есть, но в целом система работает нормально.

Глава Рособрандзора Анзор Музаев ранее заявил, что новая модель высшего образования в России не изменит формат и содержание ЕГЭ. По его словам, существующий формат полностью устраивает высшие учебные заведения.