Академик раскрыл, почему Довлатов умер в машине американской скорой помощи Бузиашвили: Довлатов умер в машине скорой в США из-за отсутствия страховки

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Памятник писателю Сергею Довлатову

Причина смерти писателя Сергея Довлатова в машине скорой помощи в США заключается в том, что сотрудники больницы, в которую его доставили, отказались принимать пациента из-за отсутствия страховки, рассказал aif.ru заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик РАН Юрий Бузиашвили. По его словам, до муниципальной клиники литератор не дотянул.

Академик подчеркнул, что 18% ВВП США (более $10 тысяч на человека) выделяется на медицину, однако все зависит от типа страховки. Если у человека нет страховки с нужным покрытием, то, продолжает ученый, он сможет получить только экстренную помощь.

В клинике, куда его привезли, писателя отказались принять из-за отсутствия медицинской страховки, а до муниципальной он уже не дотянул, — объяснил Бузиашвили.

Он также сравнил американскую медицину с российской и отметил, что по полису ОМС россияне получают бесплатно и в строго установленные сроки любую медицинскую помощь. Академик уточнил, что вопрос оказания медпомощи в России контролируется государством и это является одним из главных достижений страны.

Сергей Довлатов скончался 24 августа 1990 года в Нью-Йорке. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Довлатов работал журналистом, литературным секретарем писательницы Веры Пановой, экскурсоводом в музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское»﻿. Прославился писатель только в эмиграции в США﻿, где большими тиражами выходили его книги «Заповедник», «Зона», «Иностранка».

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