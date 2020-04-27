Академик РАН сообщила о нетипичном поведении COVID-19

https://static.news.ru/photo/a551bbb0-8887-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция нового типа может вести себя нетипичным образом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова.

По словам эксперта, новые возбудители инфекции поражают либо детей, либо тех, кто с этими возбудителями ранее не сталкивался. Прежде принято было считать, что дети не болеют вовсе, однако выяснилось, что у них коронавирус проходит без симптомов. В этом случае также есть исключения — пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

В настоящее время медицинские специалисты могут лишь устранять последствия заболевания. Но это не значит, что мы научились лечить его разработанным специально для него препаратом, — заявила Намазова-Баранова в эфире программы «60 минут».

Как передавал NEWS.ru, кривая роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России приближается к так называемому плато. Об этом заявил экс-пульмонолог Минздрава академик Александр Чучалин.