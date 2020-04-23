Академик Чучалин считает, что РФ близка к плато по коронавирусу

Кривая роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России приближается к так называемому плато. Об этом заявил экс-пульмонолог Минздрава академик Александр Чучалин.
Россия подходит сейчас к плато в развитии болезни, — считает Чучалин.
В интервью «Интерфаксу» учёный
Исходя из опыта 2003 и 2012 годов, можно предположить, что болезнь будет развиваться в трёх сегментах в течение 3,5–4 месяцев, — считает академик.
Он подчеркнул, что ранее все научные прогнозы касались высокопатогенных штаммов гриппа, но пришла коронавирусная инфекция. Из-за этого что-либо прогнозировать сложно.
NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что критическая фаза распространения коронавируса в мире начнётся в середине мая.
На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.
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