Академик Чучалин считает, что РФ близка к плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кривая роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России приближается к так называемому плато. Об этом заявил экс-пульмонолог Минздрава академик Александр Чучалин.

Россия подходит сейчас к плато в развитии болезни, — считает Чучалин.

В интервью «Интерфаксу» учёный пояснил , что согласно научному прогнозу, небольшая третья волна может произойти во второй половине мая, а затем произойдёт замедление.

Исходя из опыта 2003 и 2012 годов, можно предположить, что болезнь будет развиваться в трёх сегментах в течение 3,5–4 месяцев, — считает академик.

Он подчеркнул, что ранее все научные прогнозы касались высокопатогенных штаммов гриппа, но пришла коронавирусная инфекция. Из-за этого что-либо прогнозировать сложно.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что критическая фаза распространения коронавируса в мире начнётся в середине мая.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.