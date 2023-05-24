Агроном раскрыл секрет выращивания арбузов в Подмосковье Агроном Туманов рассказал, что арбузы в Подмосковье лучше выращивать в теплицах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбузы — культура довольно неприхотливая, если использовать ранние сорта и гибриды, можно их вырастить и в Московской области, заявил NEWS.ru агроном Андрей Туманов. По его словам, для этого рассаду лучше выращивать вертикально, а арбузы «забирать» в сеточку, чтобы они не сорвались под своей тяжестью.

Выращивать можно в теплице, если мы говорим о Подмосковье, где довольно короткое лето, в принципе можно и в открытом грунте, если земля теплая. Для ранних сортов характерен период забега недели три-четыре. Среднеспелые и поздние вырастить у нас не получится из-за особенностей климата, — рассказал Туманов.

Он добавил, что жил в Якутии, где вечная мерзлота, и даже там прекрасно выращивают арбузы. Он также сообщил интересный факт, что арбуз — не ягода, как многие считают, он относится к семейству тыквенных.

Ранее агроном Маргарита Васильева заявила, что метод самостоятельной заготовки семян для рассады уже устарел, поэтому дачникам лучше отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена из магазина. Эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.