Агроном дала советы по пересадке сеянцев перцев и баклажанов Агроном Шубина: пикировать перцы и баклажаны нужно с земляным комом

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Пересаживать разросшиеся семена перца и баклажанов в отдельные емкости важно с земляным комом, обволакивающим корень, заявила в интервью NGS.ru агроном кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. Также, по ее словам, важно не заглублять растения, чтобы они не погибли.

Пикировать перцы и баклажаны нужно, когда на растении уже появилась пара настоящих листьев. <...> При рассаживании нужно стараться сохранить земляной ком. Также помните, что перцы нельзя заглублять: если это сделать, то растение погибнет. То есть мы пересаживаем на тот же уровень с землей, что был в горшочке с сеянцами, — объяснила Шубина.

Агроном рекомендует полить землю в емкости для пересадки слабым раствором марганцовокислого калия. Шубина отмечает, что пикировать перцы и баклажаны нужно, когда на растении уже появилась пара настоящих листьев. При этом эксперт не рекомендует увлекаться подкормками для земли, поскольку все необходимые питательные вещества есть в правильно приготовленном грунте.

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