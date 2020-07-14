Аэропорт Шереметьево возобновляет движение по межтерминальному переходу

https://static.news.ru/photo/c30b63aa-c607-11ea-9dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: svo.aero

Руководство аэропорта Шереметьево приняло решение возобновить движение поездов по межтерминальному переходу (МТП), законсервированному в мае 2020 года по причине распространения коронавирусной инфекции и значительного снижения пассажиропотока.

В Международном аэропорту Шереметьево с 06:00 15 июля 2020 года восстанавливается движение поездов МТП. Для удобства пассажиров вагоны будут курсировать между Северным и Южным терминальными комплексами (СТК и ЮТК) ежедневно, в круглосуточном режиме, — следует из сообщения пресс-службы аэропорта, передаёт ТАСС.

Как уточняется, сначала планируется запустить только одну линию. Запуск второй будет зависеть от темпов восстановления пассажиропотока. Так, интервал движения поездов должен составить 8 минут, тогда как время в пути — 3,5 минуты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может возобновить авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза в августе, также Москва заинтересована в открытии для россиян Турции. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.