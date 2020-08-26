Аэропорт Омска объяснил эвакуацию людей перед посадкой рейса с Навальным

https://static.news.ru/photo/f9487df0-e794-11ea-aef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Омска прокомментировали информацию об эвакуации людей из здания аэровокзала в день инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Как сообщила ведущий специалист по внутрикорпоративным коммуникациям Галина Гавриш, незадолго до посадки борта поступили звонки о минировании.

Первое сообщение поступило — в 8:25, второе — в 8:30. По каждой ситуации проводились стандартные мероприятия. Стоит отметить, что объявленная эвакуация людей, никак не повлияла на оперативные действия служб аэропорта, связанных с оказанием своевременной медицинской помощи, — рассказала она Znak.com.

По её словам, медицинские работники среагировали оперативно. На момент посадки самолёта с Навальным бригады врачей были уже на месте.

Ранее СМИ сообщили, что незадолго до посадки борта в Омске диспетчер предупредил пилотов самолёта об эвакуации людей в аэропорту. Об этом свидетельствует аудиозапись, которая попала в Сеть. На ней диспетчер просит не высаживать пассажиров в автобусы. В полиции и ГУ МЧС по Омской области информацию пока не комментируют.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Утром 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы, писал NEWS.ru.