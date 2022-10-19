Адвокатов попросили освободить от мобилизации Глава САР в письме Мантурову попросил освободить адвокатов от мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Союз адвокатов России обратился к зампреду правительства Денису Мантурову с просьбой предоставить защитникам «бронь» от частичной мобилизации. Письмо обычной и электронной почтой отправил президент САР Игорь Трунов, передает «Коммерсант». По его словам, отправлять высококвалифицированных юристов на передовую — это все равно что гвозди забивать микроскопом. Трунов подчеркнул, что адвокаты могут проходить и альтернативную службу.

Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди. Профессиональные юристы должны применять свою квалификацию на благо России, — заметил президент Союза.

Адвокаты, сказал Трунов, могут проходить и альтернативную службу, тем самым укрепляя законность в новых регионах страны. Он подчеркнул, что при мобилизации квалифицированных специалистов социально незащищенные граждане (в частности, беженцы), останутся без гарантированной Конституцией РФ юридической помощи.

Президент САР добавил, что на судей, прокуроров, следователей, сотрудников правоохранительной системы «бронь» распространяется. А адвокаты являются такой же неотъемлемой составляющей судопроизводства.

Ранее стало известно, что российские футболисты получат бронь от частичной мобилизации. Соответствующее постановление выпустят Минобороны и Минспорта России.