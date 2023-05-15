Адвокат Жорин оценил шансы Галкина оспорить статус иноагента Адвокат Жорин заявил, что у Галкина мало шансов оспорить статус иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жорин

У артиста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) практически нет шансов оспорить свой статус иноагента, однако заниматься обжалованием нужно, заявил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, всегда есть надежда на то, что дело будет рассмотрено объективно и беспристрастно. Юрист отметил, что многие граждане России, которые признавались иноагентами, уже оспаривали решение Минюста в суде.

Большинство медийных лиц, кто получил статус иноагента, его оспаривали. Мы, например, также представляли интересы Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Я считаю, что это абсолютно правильно, и здесь преследуется несколько задач. Перспективы, к сожалению, на то, что решения оспорят, небольшие. Надеяться на объективные и беспристрастные рассмотрения не приходится, но надежда всегда есть. Это маловероятно в данном случае, но смысл есть, — рассказал Жорин.

Ранее Галкин потребовал отозвать у него статус иноагента. Соответствующий запрос появился на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы. Заседание по делу пока не назначено. Шоумена внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. По словам самого артиста, он не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Галкин подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.