Адвокат заявил, что ролики блогера Литвина должна внимательно изучить ФСБ

Российский блогер Михаил Литвин рискует попасть под уголовное преследование за взрыв чужого автомобиля BMW M5 за 10 млн рублей во время съёмок ролика для своего YouTube-канала «Литвин», рассказал NEWS.ru адвокат альянса TOPgroup Лев Тропин. Юрист добавил, что шоумену грозит ответственность по ч.2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущество, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое путём взрыва или иным общеопасным способом с возможным наказанием до пяти лет лишения свободы. Тропин также отметил, что деятельность Литвина должна стать «предметом пристального внимание ФСБ РФ».

В Сети набрал большую популярность видеоролик, опубликованный на YouTube-канале «Литвин», где блогер Михаил Литвин выстрелом подожжённой стрелы взрывает автомобиль некого «Андрея», участвующего в съёмке ролика. С точки зрения действующего законодательства, совершённое Литвиным деяние могут квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ. За совершение такого преступления грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок — до пяти лет, — подчеркнул Тропин.

Эксперт отметил, что подобные действия являются «преступлением публичного характера, то есть не требует заявления или обращения в правоохранительные органы самого собственника уничтоженного имущества». Специалист также заявил, что уголовное дело могут возбудить даже если о таком факте станет известно силовикам из любых источников, включая СМИ.

При этом действия известного блогера Михаила Литвина должны стать предметом пристального внимания и органов Федеральной службы безопасности РФ в силу того, что оборот взрывчатых веществ и устройств, а также их несанкционированное применение и использование также является уголовно-наказуемым деяниям, — подытожил Тропин.

Литвин 6 февраля на своём YouTube-канале опубликовал видео «Ой, ой, ой, Мишечка, взрываешь?!». На кадрах блогер, предположительно, приехал в подмосковный лес, разделся там до трусов, после чего облил BMW бензином и выпустил в автомобиль из лука горящую стрелу. В итоге BMW М5 почти полностью сгорел. Юзеры предположили, что акцию Литвин посвятил погибшему в ДТП блогеру Саиду Губденскому.

Ранее блогер Илья Варламов, комментируя ролик Литвина, где последний устроил взрыв автомобиля BMW за 10 млн рублей, заявил, что от блогеров не стоит ждать, что они станут выполнять социально важные функции, расскажут «о добром и вечном, спасут щенят и котят», их блог — способ передачи контента, создаваемого «совершенно по-разному».