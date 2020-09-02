Адвокат заявил, что Ефремов признает вину

https://static.news.ru/photo/50c5666a-edb7-11ea-af2c-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный признает свою вину. 3 сентября в Пресненском суде столицы состоятся прения сторон по делу Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП.

Ефремов сказал очень хорошую фразу: «В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа». Сегодня он признает вину, — заявил Пашаев.

По словам адвоката, Ефремов заявил, что он «артист народа» и будет нести наказание, выбранное ему народом.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов не будет отказываться от своего права выступить в прениях, сообщил ранее Пашаев. В ходе прений стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение — озвучить наказание, которое считает справедливым для подсудимого.

Пресненский суд завершил исследование доказательств по делу Михаила Ефремова. После завершения прений артист сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдёт на вынесение приговора. Изначально Ефремов признал свою вину в ДТП, но затем защита сменила тактику и артист стал утверждать, что не помнит, как произошёл инцидент.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.