Адвокат заявил, что устроивший стрельбу в московском МФЦ психически болен

Устроившего стрельбу в московском МФЦ Сергея Глазова могут освободить от наказания и направить на лечение в связи с его психическим заболеванием. Об этом сообщил РИА Новости адвокат фигуранта Пётр Колдов, добавив, что его подзащитный считает себя «психически здоровым».

Да, у него психическое заболевание. Диагноз поставлен с 2009 года. Это серьёзное заболевание, он состоит на учёте. Его позиция такая: он не отрицает, что у него есть заболевание, не отрицает, что лежал в больнице, но считает, что и тогда, и сейчас он здоров абсолютно, — цитирует Колдова агентство.

Он добавил, что следствие ему назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение.

Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придётся отбыть. Это решит суд на основе экспертизы, — резюмировал адвокат.

7 декабря Глазов открыл огонь по сотрудникам и посетителям московского МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, когда его попросили надеть маску. Погибло двое человек, среди раненых — 10-летняя девочка. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции. Позже Глазов рассказал следователям о причинах нападения. По его словам, он таким образом защищался от людей, верящих в выдуманную коронавирусную инфекцию. Бывшая сожительница стрелка предположила, что он мог пойти на преступление из-за психических отклонений.