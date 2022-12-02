Адвокат убившей мужа журналистки оценил шансы на смягчение приговора Адвокат Гаранин: Гончарова имеет шансы на смягчение статьи после убийства мужа при обороне

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Бывшая журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова может рассчитывать на смягчение статьи, по которой ее обвиняют после убийства бывшего гражданского мужа во время самообороны, пишет «Осторожно, Media» со ссылкой на ее адвоката Александра Гаранина. По мнению самой подсудимой, обвинение не обосновано и преувеличено.

Есть шансы, что статью могут переквалифицировать на более мягкую. Сейчас пока идет предварительное расследование. Оксана считает, что это обвинение не обосновано и явно преувеличено. Она защищалась в первую очередь. Поэтому то, что ее обвиняют в совершении убийства, это суровое обвинение, — подчеркнул адвокат.

Оксана Гончарова уже два месяца находится в СИЗО по обвинению в убийстве. 28 сентября в квартиру Оксаны в Электростали Московской области пришел бывший гражданский муж со своим другом. Хотя дети были дома, мужчины начали выпивать. Гончарова потребовала покинуть квартиру, в результате они поссорились. Мужчина ее избил.

Потом он взял со стола ножницы и стал наносить Оксане удары. Со слов женщины, ей удалось перехватить ножницы и ранить обидчика в область шеи.

После этого мужчина самостоятельно покинул квартиру, но вскоре приехали скорая и полиция. Через несколько часов Алексей умер в городской больнице Электростали, а Оксану задержали.

Как рассказывали ее близкие, Оксана неоднократно обращалась в правоохранительные органы, мужчина избивал ее на протяжении 15 лет: ломал ребра и выбивал зубы.

Ранее мужчина в Подмосковье избил супругу табуреткой, после чего получил в ответ удар ножом. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.