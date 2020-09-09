Адвокат связал арест Тихонова с попыткой дискредитации первых лиц Минэнерго

https://static.news.ru/photo/60612fbe-f2cb-11ea-a699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители защиты заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении более 600 млн рублей, связывают арест чиновника с попыткой дискредитации первых лиц ведомства.

В министерстве знали о сложившейся ситуации. Мы считаем, что это дискредитация первых лиц министерства, — цитирует ТАСС адвоката, выступившего в Басманном суде Москвы, где решался вопрос об избрании Тихонову меры пресечения.

Защитник добавил, что обвинение фактически построено на показаниях одного заинтересованного лица.

Ранее стало известно, что Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 8 ноября 2020 года.

Тихонова задержали 8 сентября 2020 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что он участвовал в хищениях в ходе реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

По версии следствия, замминистра похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российское энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Тихонов возглавлял ФГБУ с 2014 по 2019 год, заместителем главы Минэнерго его назначили в июле 2019 года, писал NEWS.ru.