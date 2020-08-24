Адвокат сообщил местонахождение очевидца, видевшего Ефремова не за рулём

https://static.news.ru/photo/1c676fe2-e648-11ea-8a30-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидец, который якобы видел Ефремова в момент ДТП на пассажирском сиденье, живёт в Анапе. И неизвестно, как его можно будет допросить в суде и вообще можно ли будет это сделать.

Об этом заявил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Необходимость его допросить есть, ранее он говорил о том, что желает дать показания, сейчас его позиция по данному вопросу неизвестна, мы будем с ним связываться, — приводит слова юриста РИА Новости.

До этого момента Пашаев утверждал, что свидетель, видевший актёра Михаила Ефремова в момент ДТП не за рулём, вообще находился в 300 км от Анапы. Этим объяснялась невозможность вызвать его в суд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился с заявлением к генеральному прокурору Игорю Краснову об угрозах, поступающих в его адрес. Неизвестные угрожают ему уголовным делом, если он не прекратит защищать известного актёра.