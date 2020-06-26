Адвокат семьи Захарова опроверг требования компенсации от Ефремова

https://static.news.ru/photo/1ab17488-b7d9-11ea-8608-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не требовала от актёра компенсаций. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес, — заявил защитник.

По его словам, родственники Захарова не встречались с представителями актёра и не выдвигали никаких требований. Добровинский рассказал, что был готов встретиться с защитниками Ефремова, но чётко обозначил позицию своих подзащитных о невозможности принятия денежной компенсации.

Мы ждём только суда, — добавил адвокат, сообщает ТАСС.

Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев заявил, что родственники Захарова хотят получить компенсацию в размере 100–150 млн рублей. Он назвал эти деньги «космическими».

Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. На своём Jeep Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada службы по доставке еды. Второй участник ДТП скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Защитник актёра заявил, что Ефремов пытался неоднократно связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова.

По словам Пашаева, 26 июня у артиста случился сердечный приступ. Адвокат Сергей Жорин уверен, что проблемы со здоровьем не спасут Ефремова от наказания за ДТП. Юрист подчеркнул, что не верит в приступ артиста, несмотря на его возраст.

NEWS.ru писал, что актёр Марк Горонок рассказал, как сам чуть не стал жертвой пьяной выходки Ефремова.